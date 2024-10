Tamponamento a catena sulla Cassia, traffico in tilt (Di martedì 22 ottobre 2024) Carambola sulla Cassia. Il Tamponamento a catena, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto poco prima le 9 di questo martedì 22 ottobre a Vetralla, nei pressi del Conad. Nell'incidente sono rimasti coinvolti quattro veicoli, tra cui un'auto della polizia locale, e ha Viterbotoday.it - Tamponamento a catena sulla Cassia, traffico in tilt Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Carambola. Il, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto poco prima le 9 di questo martedì 22 ottobre a Vetralla, nei pressi del Conad. Nell'incidente sono rimasti coinvolti quattro veicoli, tra cui un'auto della polizia locale, e ha

Tamponamento a catena in autostrada : traffico in tilt - Un banale tamponamento ha messo in ginocchio oggi 21 ottobre la viabilità lungo l'autostrada A/4 in direzione Vicenza. Secondo quanto appurato attorno alle 11,30 si sarebbero scontrati un furgone e tre auto. Si sarebbe trattato di un tamponamento che di fatto ha provocato lunghe code. Nello... (Padovaoggi.it)

Tamponamento a catena un autostrada - 11 feriti - L’episodio ha coinvolto tre veicoli, provocando un bilancio di undici feriti, per fortuna nessuno in gravi condizioni. Disagi al traffico e rilievi L’incidente ha causato notevoli rallentamenti al traffico in direzione Venezia, con code che si sono formate lungo il tratto interessato. Leggi anche: Eboli, incidente mortale: 42enne deceduto e cinque feriti Sul posto sono intervenuti ... (Thesocialpost.it)

Chi era Tecla Pluda - l’ex maestra della scuola elementare di Calcinato morta in un tamponamento a catena - Continua a leggere . Tecla Pluda è deceduta nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre in ospedale. La 68enne era rimasta coinvolta nel maxi tamponamento di Calcinato (Brescia) in cui erano rimaste ferite 5 persone. Maestra di scuola elementare in pensione, era moglie di un Consigliere nazionale alpino. (Fanpage.it)