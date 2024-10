Danielebartocciblog.it - TAF 7 a Milano: boxe e scintille il 16 novembre all’Allianz Cloud

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sotto il segno di TAF 7. La conferenza stampa ufficiale di The Art of Fighting 7, tenutasi nei giorni scorsi in grande stile, è stata un antipasto dell’evento che andrà in scena sabato 16di. Gli ingredienti principali ci sono stati tutti: show,e intrattenimento. Alla presenza di Edoardo Germani, Founder di TAF, e di Giacobbe Fragomeni, ex campione del mondo dei pesi massimi leggeri, che collabora alla serata con il suo team Fight Club Fragomeni, i pugili presenti non si sono risparmianti in quanto a dichiarazioni pungenti. Il tutto accendendo le rispettive sfide. Dario Morello (23 vittorie, 1 sconfitta), che nel main event di TAF 7 sarà impegnato a difendere il titolo WBC Mediterraneo dei pesi medi dall’assalto di Felice Moncelli (24 vittorie, 8 sconfitte e 2 pareggi), veterano del ring.