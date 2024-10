Si sogna per dimenticare: la memoria emotiva di notte (Di martedì 22 ottobre 2024) Una notte di sonno profondo permette non soltanto di recuperare le energie perse nell’arco di una lunga giornata piena di impegni, ma anche di liberare il cervello da dati che non considera strettamente necessari. Lo confermano alcuni interessanti studi scientifici recenti, che hanno messo in luce il ruolo del riposo notturno in un’ottica che forse non tutti potrebbero prendere in considerazione. Sogni e memoria cognitiva Un team di studiosi dell’University of California di Irvine, negli Stati Uniti, si è interrogato rispetto al rapporto tra l’attività onirica e i cambiamenti nella memoria emotiva, chiedendosi quale sia il reale ruolo dei sogni e se questo sia attivo o passivo. Quotidiano.net - Si sogna per dimenticare: la memoria emotiva di notte Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Unadi sonno profondo permette non soltanto di recuperare le energie perse nell’arco di una lunga giornata piena di impegni, ma anche di liberare il cervello da dati che non considera strettamente necessari. Lo confermano alcuni interessanti studi scientifici recenti, che hanno messo in luce il ruolo del riposo notturno in un’ottica che forse non tutti potrebbero prendere in considerazione. Sogni ecognitiva Un team di studiosi dell’University of California di Irvine, negli Stati Uniti, si è interrogato rispetto al rapporto tra l’attività onirica e i cambiamenti nella, chiedendosi quale sia il reale ruolo dei sogni e se questo sia attivo o passivo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter in nazionale : oggi gli ultimi - ma bisogna aspettare notte fonda! - Per concludere gli impegni dei giocatori dell’Inter, dopo che ieri hanno segnato Asllani, Calhanoglu e Frattesi, c’è da aspettare la notte: alle 2, quando in Italia sarà già mercoledì, ci sarà Lautaro Martinez a Buenos Aires in Argentina-Bolivia, per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . (Inter-news.it)

La notte “stellata” di Bergamo : Atalanta - inizia una Champions da godersi per poter sognare ancora - Fino a stasera: un Gewiss Stadium nuovo, anzi, meglio, rinnovato, con una capienza superiore ai 24mila posti. Non cambia il senso: Bergamo e l’Atalanta aspettavano da tempo una notte così, si meritavano di giocare partite così in notti così. A prescindere da quello che sarà il risultato, che inevitabilmente finirà per condizionare un po’ il ricordo della serata. (Bergamonews.it)

Milly Carlucci sogna in grande e vuole Maria De Filippi ballerina per una notte - Milly Carlucci ha rivelato che le piacerebbe accogliere Maria De Filippi a Ballando con le stelle. Le sue parole L'articolo Milly Carlucci sogna in grande e vuole Maria De Filippi ballerina per una notte proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)