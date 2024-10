Serie a1. Varese in piena crisi: "Fase pericolosa». In entrata si avvicina il ritorno di Johnson (Di martedì 22 ottobre 2024) Varese non si muove in campo ma sul mercato. Il via del campionato si conferma dannoso, e certo difficile era cambiarne le sorti contro la corazzata Trapani, e allora il club agisce. Due le trattative al momento vive. La prima quella in entrata per Jaron Johnson (nella foto), ala chiusa al Chemnitz in Germania e pronta a rivestire il biancorosso conosciuto nel 2022-2023 con 15.3 punti di media. Quindi quella per Nico Mannion, per il quale c’è da trovare solo l’accordo con l’Olimpia Milano per il buyout. Il “Red Mamba“, dopo una lunga trattativa estiva, aveva deciso di restare a Varese prendendosi anche la fascia di capitano. Un ultimo ballo, che però non ha funzionato. Non certo per le sue potenzialità e prestazioni, nonostante il fisico un po’ ballerino in queste settimane, quanto per il valore di un roster che si è rivelato tutt’altro che all’altezza. Sport.quotidiano.net - Serie a1. Varese in piena crisi: "Fase pericolosa». In entrata si avvicina il ritorno di Johnson Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024)non si muove in campo ma sul mercato. Il via del campionato si conferma dannoso, e certo difficile era cambiarne le sorti contro la corazzata Trapani, e allora il club agisce. Due le trattative al momento vive. La prima quella inper Jaron(nella foto), ala chiusa al Chemnitz in Germania e pronta a rivestire il biancorosso conosciuto nel 2022-2023 con 15.3 punti di media. Quindi quella per Nico Mannion, per il quale c’è da trovare solo l’accordo con l’Olimpia Milano per il buyout. Il “Red Mamba“, dopo una lunga trattativa estiva, aveva deciso di restare aprendendosi anche la fascia di capitano. Un ultimo ballo, che però non ha funzionato. Non certo per le sue potenzialità e prestazioni, nonostante il fisico un po’ ballerino in queste settimane, quanto per il valore di un roster che si è rivelato tutt’altro che all’altezza.

