Tg24.sky.it - Scuola, sciopero il 31 ottobre: si fermano insegnanti e personale Ata

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Un contratto giusto ed un lavoro stabile sono tra le principali motivazioni alla base della protesta. Il tema delle retribuzioni e quello della stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo determinato dellariempiono da mesi le pagine dei quotidiani. Peccato che altrettanta attenzione e soprattutto impegni concreti da parte del Governo e del Ministero dell’Istruzione e del Merito non se ne siano visti”. Queste le motivazioni che la Flc Cgil segnala in merito allodellache coinvolgerà il 31prossimo docenti eATA che scenderanno in piazza, a Roma, “per la valorizzazione, anche salariale, del loro lavoro e per dire basta al precariato”.