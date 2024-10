“SAN SIRO DANCE” powered by RTL 102.5, Gabry Ponte: "30 mila biglietti venduti nel primo giorno" (Di martedì 22 ottobre 2024) Sabato 28 giugno 2025, lo Stadio San SIRO di milano si trasformerà nella più grande pista da ballo d'Italia con "SAN SIRO DANCE", powered by RTL 102.5. L'evento vedrà Gabry Ponte come protagonista indiscusso. Per la prima volta, la Scala del calcio risuonerà delle hit di uno dei più celebri deejay e producer italiani a livello internazionale, offrendo ai fan un'esperienza straordinaria e un evento senza precedenti nel panorama musicale. Ospite di RTL 102.5, Gabry Ponte racconta: «Nel primo giorno di vendita sono stati acquistati 30 mila biglietti, un attestato di stima incredibile. L'idea è nata spontaneamente dopo il tour nei palazzetti dello scorso anno per celebrare i miei 25 anni di carriera. Doveva essere una data evento al Forum di Assago, ma è andato subito sold out, e così abbiamo fatto un tour vero e proprio. Liberoquotidiano.it - “SAN SIRO DANCE” powered by RTL 102.5, Gabry Ponte: "30 mila biglietti venduti nel primo giorno" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sabato 28 giugno 2025, lo Stadio Sandino si trasformerà nella più grande pista da ballo d'Italia con "SAN",by RTL 102.5. L'evento vedràcome protagonista indiscusso. Per la prima volta, la Scala del calcio risuonerà delle hit di uno dei più celebri deejay e producer italiani a livello internazionale, offrendo ai fan un'esperienza straordinaria e un evento senza precedenti nel panorama musicale. Ospite di RTL 102.5,racconta: «Neldi vendita sono stati acquistati 30, un attestato di stima incredibile. L'idea è nata spontaneamente dopo il tour nei palazzetti dello scorso anno per celebrare i miei 25 anni di carriera. Doveva essere una data evento al Forum di Assago, ma è andato subito sold out, e così abbiamo fatto un tour vero e proprio.

"San Siro Dance" powered by RTL 102.5 : Gabry Ponte farà ballare l'Italia. I dettagli

5 ha rivoluzionato l'intrattenimento musicale, trasmettendo musica dance direttamente in FM, rendendo l'energia dei DJ set accessibile a milioni di ascoltatori. I biglietti dell'evento saranno disponibili: Pre-sale fanclub dalle ore 11:00 di domani, venerdì 18 ottobre Pre-sale My Live Nation dalle ore 11:00 di lunedì 21 ottobre General sale dalle ore 11:00 di martedì 22 ottobre Per info: www.