Sabaudia furto in un camper parcheggiato sul lungomare | beccato 27enne

(Di martedì 22 ottobre 2024)– I Carabinieri della Stazione di, al termine delle attività di indagine a seguito delall’interno di un, in sosta suldi, avvenuto lo scorso 18 ottobre in danno di una 25enne di nazionalità tedesca, hanno deferito nella giornata di ieri, in stato di libertà, undell’Agro Pontino, già noto alle Forze di Polizia. Nella circostanza, l’indagato, identificato sulla scorta delle informazioni fornite nell’immediatezza dalla persona offesa, forzò la portiera del predetto veicolo, impossessandosi della borsa della donna, contenente documenti e denaro contante. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.