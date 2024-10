Ilrestodelcarlino.it - Rubano valigia ai maghi poi la restituiscono

(Di martedì 22 ottobre 2024) Valigetta sparita in autogrill. Ma non per magia. E, come per magia, poi, è riapparsa davanti a casa. E’ quanto successo a Gabriel e alla figlia Magica Gilly, gli organizzatori del Festival internazionale della magia di San Marino. Nei giorni scorsi sono stati vittime di un furto quanto meno bizzarro. Si trovavano in un autogrill vicino a Cesena, durante una pausa del viaggio promozionale del loro show. Quando a un certo punto si rendono conto che la valigetta che conteneva gli ’oggetti del mestirere’ era sparita. Al suo interno c’erano strumenti di scena, ma anche materiali potenzialmente pericolosi. All’interno di quella valigetta c’erano alcune boccette in vetro contenenti reagenti chimici altamente pericolosi, utilizzati per effetti speciali negli spettacoli.