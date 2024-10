Lanazione.it - Ruba un’auto e cerca di sfuggire ai carabinieri: arrestato dopo un rocambolesco inseguimento

(Di martedì 22 ottobre 2024) Viareggio (Lucca), 22 ottobre 2024 –diai, ma vieneal termine di unintervento delle forze dell'ordine. E’ successo a Viareggio. L’autota è stata segnalata nel pomeriggio nella frazione di Torre del Lago. Ma poi la stessa auto è stata avvistata a Viareggio, dove in base a una nota di riè stata intercettata daivicino alla stazione ferroviaria. La pattuglia ha impedito la marcia, ma il conducente della vettura ha imboccato corso Garibaldi contromano invadendo pure il marciapiedi, ma senza ferire nessuno. Intanto, coordinata dalla centrale operativa, una seconda pattuglia è accorsa in supporto della prima e a questo punto la macchina in fuga è stata bloccata.