Red carpet per il via alla stagione dei Teatri dei Siena (Di martedì 22 ottobre 2024) Siena – Al via, con un red carpet, la stagione dei Teatri di Siena in occasione dell’inaugurazione della stagione 2024-2025 a firma del direttore artistico Vincenzo Bocciarelli. Con il debutto nazionale dello spettacolo Aladin – Il Musical che venerdì 25 ottobre alle 21 aprirà ufficialmente il cartellone Sipario Rosso dei Teatri di Siena, si terrà all’interno del Cortile del Podestà una sfilata d’eccellenza, a partire dalle 20, in compagnia di grandi nomi del cinema e del mondo dello spettacolo italiano. Tra i personaggi, che insieme al direttore Vincenzo Bocciarelli accoglieranno il pubblico senese, Valeria Marini, Daniele Pecci, Alessandro Orrei, Karin Proia, Chiara Conti, Kaspar Capparoni, la neo miss Italia senese Ofelia Passaponti e altri nomi illustri dello spettacolo. Corrieretoscano.it - Red carpet per il via alla stagione dei Teatri dei Siena Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 22 ottobre 2024)– Al via, con un red, ladeidiin occasione dell’inaugurazione della2024-2025 a firma del direttore artistico Vincenzo Bocciarelli. Con il debutto nazionale dello spettacolo Aladin – Il Musical che venerdì 25 ottobre alle 21 aprirà ufficialmente il cartellone Sipario Rosso deidi, si terrà all’interno del Cortile del Podestà una sfilata d’eccellenza, a partire dalle 20, in compagnia di grandi nomi del cinema e del mondo dello spettacolo italiano. Tra i personaggi, che insieme al direttore Vincenzo Bocciarelli accoglieranno il pubblico senese, Valeria Marini, Daniele Pecci, Alessandro Orrei, Karin Proia, Chiara Conti, Kaspar Capparoni, la neo miss Italia senese Ofelia Passaponti e altri nomi illustri dello spettacolo.

