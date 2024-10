Quotidiano.net - Record Essilux in Borsa, supera 100 miliardi di capitalizzazione

(Di martedì 22 ottobre 2024) Seduta 'storica' per EssilorLuxottica in: il titolo del gruppo, nato dalla fusione della Luxottica ideata da Leonardo Del Vecchio, ha chiuso a Parigi in rialzo del 2% a 221,9 euro, dopo aver toccato un massimo di 222,6 euro. Si tratta delstorico per il titolo, che ha permesso dire la soglia psicologica dei 100di euro di. Era uno degli obiettivi di Del Vecchio che, negli ultimi mesi della sua vita, aveva espresso il desiderio di entrare nella "Champions league", come la chiamava, ovvero il club delle società nel mondo cheno questa quota. Durante l'ultima assemblea del gruppo, in aprile, l'obiettivo dei 100diera stato dichiarato apertamente da Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato del gruppo.