Raid israeliano a Beirut in un ospedale 4 morti tra cui un bambino e 24 feriti Hezbollah | Razzi su Tel Aviv - VIDEO

"L'attacco israeliano vicino all'ospedale Hariri ha ucciso, secondo un primo bilancio, quattro persone, tra cui un bambino, e ne ha ferite 24", ha dichiarato il ministero della Sanità libanese Nuovo, ennesimo Raid israeliano a Beirut, dove è stato colpito un ospedale provocando 4 morti tra cui un bambino e 24 feriti, Hezbollah: "Razzi su Tel Aviv"

Libano - raid israeliano su Beirut nella notte - edificio si sbriciola e crolla su se stesso dopo essere colpito da un missile - VIDEO - Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz continua a minacciare Hezbollah: "Ha pagato e continuerà a pagare un prezzo elevato per i suoi attacchi nel nord di Israele e per il suo lancio di razzi finché non crollerà " Nuovi raid israeliani su Beirut, in Libano, dove un edificio colpito da . (Ilgiornaleditalia.it)

Chi era Shaban al-Dalou - il 19enne bruciato vivo nel raid israeliano sull’ospedale Al-Aqsa di Gaza - Continua a leggere . Si chiamava Shaban al-Dalou, aveva 19 anni e studiava ingegneria informatica il ragazzo che si vede bruciare vivo in un video dell'incendio dell'ospedale Al-Aqsa, a Gaza, avvenuto lo scorso 14 ottobre. Le fiamme, causate da un raid israeliano, si sono propagate in fretta e non hanno lasciato scampo ai profughi che vivevano in alcune tende nei pressi dell'ospedale. (Fanpage.it)

Raid israeliano sulle banche di H ezbollah. Cessate il fuoco in Libano - Israele invia le condizioni agli Usa - Roma, 21 ottobre 2024 - Attacchi notturni su Beirut e nella parte sud del Libano, l’Idf ha colpito le filiali di una banca senza licenza accusata di finanziare  H ezbollah. Il Libano ha risposto con il lancio di 25 razzi verso la Galilea.  Netanyahu vuole libertà di manovra nello spazio aereo libanese e chiede di effettuare “esercitazioni attive” contro Hezbollah nella zona sud del Paese. (Quotidiano.net)