Rai vaglia il ritorno di Ora o Mai Più (Di martedì 22 ottobre 2024) Potrebbe tornare. Inspiegabilmente archiviato, malgrado ascolti positivi e il buzz positivo, possiamo anticiparvi che Rai sta vagliando il ritorno di Ora o Mai Più. A cinque anni dalla seconda edizione, il talent della seconda chance per cantanti caduti nel dimenticatoio (anche ingiustamente) potrebbe riaffacciarsi sulla rete ammiraglia della tv pubblica. L’ipotesi è quella di posizionarlo nel complicatissimo sabato sera del 2025 contro C’è Posta Per Te, orfano di Tali e Quali che salta per consentire a Carlo Conti di preparare il Festival di Sanremo. Sembra tramontata, infatti, l’idea di “promuovere” Dalla Strada al Palco, riportata da Tvblog, che con Ora o Mai Più ha in comune l’ideatore: Carlo Conti. L’alternativa al talent per meteore della canzone è, al momento, il fiacco Chi Può Batterci di Marco Liorni. Malgrado un tiepido 15. Davidemaggio.it - Rai vaglia il ritorno di Ora o Mai Più Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Potrebbe tornare. Inspiegabilmente archiviato, malgrado ascolti positivi e il buzz positivo, possiamo anticiparvi che Rai stando ildi Ora o Mai Più. A cinque anni dalla seconda edizione, il talent della seconda chance per cantanti caduti nel dimenticatoio (anche ingiustamente) potrebbe riaffacciarsi sulla rete ammiraglia della tv pubblica. L’ipotesi è quella di posizionarlo nel complicatissimo sabato sera del 2025 contro C’è Posta Per Te, orfano di Tali e Quali che salta per consentire a Carlo Conti di preparare il Festival di Sanremo. Sembra tramontata, infatti, l’idea di “promuovere” Dalla Strada al Palco, riportata da Tvblog, che con Ora o Mai Più ha in comune l’ideatore: Carlo Conti. L’alternativa al talent per meteore della canzone è, al momento, il fiacco Chi Può Batterci di Marco Liorni. Malgrado un tiepido 15.

