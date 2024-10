Proroga fino a gennaio 2025 per gli affitti brevi: le nuove disposizioni del ministero del Turismo (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il panorama degli affitti brevi in Italia sta evolvendo con importanti aggiornamenti normativi. Il ministero del Turismo ha recentemente annunciato una Proroga fino al 1° gennaio 2025 per l’adeguamento alle nuove disposizioni relative all’acquisizione del Codice Identificativo Nazionale . Questa decisione mira a facilitare la transizione per le aziende del settore, evitando sanzioni e garantendo un approccio più sostenibile e conciliativo da parte del governo. Obiettivi della Proroga Il principale obiettivo della Proroga è quello di permettere agli operatori del settore degli affitti brevi di adeguarsi senza stress eccessivo alle normative vigenti. Le nuove disposizioni richiedono infatti che ogni struttura ricettiva, per operare legalmente, debba essere dotata di un codice identificativo fornito dalle autorità competenti. Gaeta.it - Proroga fino a gennaio 2025 per gli affitti brevi: le nuove disposizioni del ministero del Turismo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il panorama degliin Italia sta evolvendo con importanti aggiornamenti normativi. Ildelha recentemente annunciato unaal 1°per l’adeguamento allerelative all’acquisizione del Codice Identificativo Nazionale . Questa decisione mira a facilitare la transizione per le aziende del settore, evitando sanzioni e garantendo un approccio più sostenibile e conciliativo da parte del governo. Obiettivi dellaIl principale obiettivo dellaè quello di permettere agli operatori del settore deglidi adeguarsi senza stress eccessivo alle normative vigenti. Lerichiedono infatti che ogni struttura ricettiva, per operare legalmente, debba essere dotata di un codice identificativo fornito dalle autorità competenti.

