Magazzini Gabrielli avanza progetto per riqualificazione rotatoria ad Ascoli Piceno, omaggio alla Quintana La Magazzini Gabrielli SpA ha formalmente presentato una manifestazione di interesse al Comune di Ascoli Piceno, riguardante un ambizioso progetto di riqualificazione della rotatoria situata all'incrocio tra le vie Indipendenza, viale Marconi, viale Benedetto Croce e viale Luigi Luciani, un importante snodo viario che conduce alla stazione ferroviaria. L'iniziativa rappresenta un passo significativo per migliorare l'immagine della città, affiancando l'aspetto funzionale dell'infrastruttura a una proposta artistica e culturale che riflette le tradizioni locali.

