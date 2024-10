Primo intervento su una valvola aortica con una protesi innovativa (Di martedì 22 ottobre 2024) Pisa, 22 ottobre 2024 - intervento chirurgico d’eccellenza a Cisanello per la stenosi aortica su valvola bicuspide. Aoup è dunque il Primo ospedale pubblico in Italia a usare con successo una innovativa protesi e un nuovo filtro di protezione embolica cerebrale. Nei giorni scorsi l'équipe della sezione dipartimentale di Emodinamica dell’Aoup diretta da Marco De Carlo, associato di Cardiologia all’Università di Pisa, ha eseguito con successo la sostituzione della valvola aortica mediante cateteri (intervento “TAVI”) su tre pazienti affetti da calcificazione massiva della valvola aortica, utilizzando una nuovissima protesi biologica, la più utilizzata in Cina da alcuni anni con eccellenti risultati anche nel lungo termine, che ha ottenuto il marchio CE a maggio 2024, rispettando le nuove e più stringenti regole per la certificazione europea dei dispositivi medicali. Lanazione.it - Primo intervento su una valvola aortica con una protesi innovativa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Pisa, 22 ottobre 2024 -chirurgico d’eccellenza a Cisanello per la stenosisubicuspide. Aoup è dunque ilospedale pubblico in Italia a usare con successo unae un nuovo filtro di protezione embolica cerebrale. Nei giorni scorsi l'équipe della sezione dipartimentale di Emodinamica dell’Aoup diretta da Marco De Carlo, associato di Cardiologia all’Università di Pisa, ha eseguito con successo la sostituzione dellamediante cateteri (“TAVI”) su tre pazienti affetti da calcificazione massiva della, utilizzando una nuovissimabiologica, la più utilizzata in Cina da alcuni anni con eccellenti risultati anche nel lungo termine, che ha ottenuto il marchio CE a maggio 2024, rispettando le nuove e più stringenti regole per la certificazione europea dei dispositivi medicali.

