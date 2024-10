Prima litigano tra loro, poi si scagliano contro i poliziotti: un arresto e una denuncia (Di martedì 22 ottobre 2024) ANCONA - La lite tra due giovani in piazza D’Armi finisce con un arresto e una denuncia. Ad assistere al parapiglia di questa mattina alcuni passanti che hanno riferito ai poliziotti, giunti immediatamente sul posto, quanto successo indicando i presunti responsabili. Gli agenti hanno quindi Anconatoday.it - Prima litigano tra loro, poi si scagliano contro i poliziotti: un arresto e una denuncia Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ANCONA - La lite tra due giovani in piazza D’Armi finisce con une una. Ad assistere al parapiglia di questa mattina alcuni passanti che hanno riferito ai, giunti immediatamente sul posto, quanto successo indicando i presunti responsabili. Gli agenti hanno quindi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Denunciato per spaccio - 24enne esce dalla questura e semina il caos in strada : poi l'aggressione ai poliziotti e l'arresto - Il delirio sul viale Boccaccio quando, uscito dagli uffici della questura dove era appena stato denunciato per spaccio, ha iniziato a correre senza criterio, lanciandosi tra le auto di passaggio e costringendo gli automobilisti a frenate improvvise, con evidenti rischi per la circolazione e... (Livornotoday.it)

Due furti (più uno tentato) e un'aggressione ai poliziotti : 5 denunce e un arresto - Raffica di episodi di illegalità rilevati dagli agenti della polizia. . Nello specifico, il personale ha denunciato un cittadino straniero in quanto inottemperante al provvedimento del Foglio di via obbligatario emesso dal Questore con cui veniva fatto divieto di ritornare nel Comune di Ferrara per. (Ferraratoday.it)