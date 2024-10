Lanazione.it - Polizia Municipale, Cisl FP Arezzo: “Risorse poche, richieste tante”

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Formazione, rinnovo delle uniformi e del servizio di prossimità, sono questi i tre punti fondamentali sui cui si sono concentrate ledi chiarimenti e di intervento contenute nella lettera che la FPToscana ha indirizzato al presidente della Regione Toscana. “La FPrichiede urgentemente una riunione della Commissione Regionale per chiarire cosa di preciso deve andare nel regolamento, che si auspica vada approvato entro l'anno, per dare finalmente una parziale risposta agli oltre 4000 agenti die Provinciale ed ai Guardia Parco troppo spesso dimenticati” - si legge nella nota della FPToscana. In relazione al nuovo Regolamento regionale, che stenta ad essere approvato, si evidenziano varie criticità per le quali, anche secondo la FParetina, è necessario un concreto cambio di passo.