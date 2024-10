Poli Bortone illustra le linee di mandato: “Lecce, un giardino in attesa della primavera” (Di martedì 22 ottobre 2024) Lecce – La sindaca Adriana Poli Bortone ha presentato questa mattina le linee programmatiche di mandato. Si tratta, in poche parole, di un passaggio istituzionale obbligato nel quale la prima cittadina deve illustrare come intende tradurre il programma elettorale in una concreta azione di governo Lecceprima.it - Poli Bortone illustra le linee di mandato: “Lecce, un giardino in attesa della primavera” Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 22 ottobre 2024)– La sindaca Adrianaha presentato questa mattina leprogrammatiche di. Si tratta, in poche parole, di un passaggio istituzionale obbligato nel quale la prima cittadina devere come intende tradurre il programma elettorale in una concreta azione di governo

Migranti : Poli Bortone - 'istituzioni collaborino - magistratura non sia opposizione a Governo' - Roma, 19 ott. “La magistratura -aggiunge- svolge un ruolo fondamentale per il nostro Paese, nel rispetto dei poteri previsti dalla Costituzione, che richiede massima collaborazione e costante dialogo con il Governo. . L'opposizione al Governo è un ruolo che spetta ad altri". (Adnkronos) - “Il vero vulnus di questa vicenda è la mancanza di dialogo tra istituzioni. (Iltempo.it)

Infibulazione - a Lecce un osservatorio. Il sindaco Poli Bortone : “Questa è violenza contro le donne” - Ma sarà mia cura approfondire anche con il direttore generale dell’Asl”. Nessuno vuole sopraffare gli usi e i costumi degli altri. La presentazione è avvenuta qualche giorno fa. E sul fenomeno non mi sono arrivate nemmeno segnalazioni informali. Un report recente della sede italiana di Amref – organizzazione attiva in 35 paesi africani – ricorda che nel 2019 l’Università Bicocca aveva stimato in ... (Quotidiano.net)