Ottant'anni in prima linea: la storia di libertà de Il Tempo in uno speciale di 64 pagine (Di martedì 22 ottobre 2024) Ottant'anni che hanno cambiato l'Italia. Dalla liberazione di Roma al miracolo economico. Dalla firma del Patto Atlantico alla nascita della Comunità europea, alla rivoluzione di Mani Pulite che ha visto tramontare la prima Repubblica. La conquista della Luna e l'attentato alle Torri Gemelle. L'assassinio di John Fitzgerald Kennedy e lo scandalo Watergate che costrinse alle dimissioni il presidente Usa Richard Nixon, che pure aveva "aperto" alla Cina di Mao Tse-tung. Il rapimento del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, la Strage di Bologna e l'assalto dei fedayn all'aeroporto di Fiumicino. Ottant'anni raccontati in prima linea, con interviste, indagini, analisi, scoop che hanno fatto del giornalismo d'inchiesta la bandiera de Il Tempo che, per festeggiare l'anniversario, mercoledì 23 ottobre sarà in edicola con un inserto di 64 pagine.

