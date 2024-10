Omicidio di Garzeno, un 17enne in stato di fermo, ma lui nega di aver ucciso Montini (Di martedì 22 ottobre 2024) Ore di interrogatorio e poi ieri sera, introno alle 22 il ragazzo di 17 anni che abita nella piccola frazione d Catasco è stato messo in stato di fermo dalla polizia giudiziaria e portato al carcere minorile Beccaria di Milano. Un interrogatorio lungo quello avvenuto nella caserma di Como, dove Quicomo.it - Omicidio di Garzeno, un 17enne in stato di fermo, ma lui nega di aver ucciso Montini Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ore di interrogatorio e poi ieri sera, introno alle 22 il ragazzo di 17 anni che abita nella piccola frazione d Catasco èmesso indidalla polizia giudiziaria e portato al carcere minorile Beccaria di Milano. Un interrogatorio lungo quello avvenuto nella caserma di Como, dove

Fermo : rapina in farmacia con martello - arrestato nell’immediato - Gli incassi, sebbene non ingenti, rappresentano uno scossone per la piccola attività e per i clienti che si affidano al servizio della farmacia. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e dell’identità dell’uomo arrestato. L’operazione si è svolta in un clima di grande professionalità e determinazione, testimoniando l’efficacia del lavoro delle forze dell’ordine nel ... (Gaeta.it)

Il fermo e l’identificazione dell’arrestato - L’importanza della sicurezza pubblica Il caso di Bolzano si inserisce in un contesto più ampio di monitoraggio e controllo del territorio, che vede le forze dell’ordine attivamente impegnate nella lotta contro la criminalità e nella prevenzione dei reati. Le autorità hanno inoltre scoperto che l’uomo deve scontare una condanna di ben due anni e quattro mesi per rapina, nel contesto di un ... (Gaeta.it)

L'ascensore del sottopasso di nuovo fermo : era stato riparato due giorni fa - Nell’ultimo anno è stato a lungo fuori uso: prima per i danni dei nubifragi di luglio 2023 che avevano seriamente danneggiato l’impianto; poi per l’inciviltà dei vandali che più di una volta l’hanno preso di mira. E ora, appena due giorni dopo aver ripreso a funzionare, è di nuovo fermo. Si... (Monzatoday.it)