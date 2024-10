Olly torna con Tutta Vita: cosa sappiamo sul nuovo album (Di martedì 22 ottobre 2024) Olly è tornato. Il cantautore genovese pubblica Tutta Vita, un nuovo album prodotto da JVLY che abbraccia tutte le generazioni e racconta, in qualche modo, gran parte delle sue esperienze e di quelle delle persone che gli stanno accanto. “Tutta Vita”, significato dell’album e collaborazioni Si chiama Tutta Vita il nuovo album di Olly. Il cantante genovese, che ha scelto di lavorare con la produzione di JVLI, torna per raccontare ai fan i suoi ultimi due anni di esperienze, raccogliendo una collettività che parla non solo alla sua generazione, ma a tutti. Un progetto disponibile da venerdì 25 ottobre e che, con 12 tracce, indaga un insieme di sensazioni provate da Olly e dalle persone vicine, ma che risuona come universale. L’album tocca la quotidianità, raccontando il bello e il brutto, riprendendo il significato del titolo. Dilei.it - Olly torna con Tutta Vita: cosa sappiamo sul nuovo album Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 22 ottobre 2024)to. Il cantautore genovese pubblica, unprodotto da JVLY che abbraccia tutte le generazioni e racconta, in qualche modo, gran parte delle sue esperienze e di quelle delle persone che gli stanno accanto. “”, significato dell’e collaborazioni Si chiamaildi. Il cantante genovese, che ha scelto di lavorare con la produzione di JVLI,per raccontare ai fan i suoi ultimi due anni di esperienze, raccogliendo una collettività che parla non solo alla sua generazione, ma a tutti. Un progetto disponibile da venerdì 25 ottobre e che, con 12 tracce, indaga un insieme di sensazioni provate dae dalle persone vicine, ma che risuona come universale. L’tocca la quotidianità, raccontando il bello e il brutto, riprendendo il significato del titolo.

