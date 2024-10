Ok dell’assemblea a fusione Unipolsai (Di martedì 22 ottobre 2024) L’assemblea degli azionisti di Unipol (in foto l’ad Carlo Cimbri) ha approvato la fusione per incorporazione di Unipolsai, Unipol Finance, UnipolPart I e Unipol Investment in Unipol, a conclusione del progetto di accorciamento della catena di controllo della compagnia bolognese annunciato lo scorso febbraio. Quotidiano.net - Ok dell’assemblea a fusione Unipolsai Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) L’assemblea degli azionisti di Unipol (in foto l’ad Carlo Cimbri) ha approvato laper incorporazione di, Unipol Finance, UnipolPart I e Unipol Investment in Unipol, a conclusione del progetto di accorciamento della catena di controllo della compagnia bolognese annunciato lo scorso febbraio.

