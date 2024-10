Gaeta.it - Nuovo Piano di Assistenza per Disturbi Nutrizionali: Rete Regionale in Arrivo

L'amministrazione Rocca si prepara a varare un provvedimento cruciale per affrontare idella nutrizione e dell'alimentazione, in particolare tra i giovani. Questoambizioso mira a creare unaintegrata disanitaria, ponendo un forte accento sulla prevenzione e sull'intervento precoce, elementi fondamentali per contrastare l'aumento di tali, che colpiscono sempre più frequentemente la fascia di età compresa tra i 12 e i 15 anni. La strategia è parte integrante deldi programmazione dell'territoriale 2024-2026, che ha ottenuto approvazione nel dicembre 2023 e mira a rafforzare i servizi di supporto per la salute mentale giovanile.