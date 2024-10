Sport.quotidiano.net - Montevago, bomber e amuleto del Grifo . Con i suoi sei gol, quattro vittorie e un pari

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Perugia ha ritrovato il suo: Daniele, capocannoniere biancorosso, decisivo per le sorti del, quasi unper la squadra di Formisano. Le due cose probabilmente vanno dipasso: ogni volta che l’attaccante è andato in gol i biancorossi non hanno perso, con isei gol tra Coppa Italia e campionato, il Perugia ha conquistatoe un pareggio. Doppio successo nella competizione che ha preso il via ad agosto, con Latina e Pineto (un gol per sfida), un pareggio in rimonta sul campo della Pianese, successo con la Spal e sabato sul campo dell’Ascoli. Nel mezzo la lunga assenza per infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo perpartite.