Milan-Club Brugge debutto di Camarda in Champions League

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un altro gran bel traguardo per Francesco. Il giovane attaccante delè stato chiamato da Paulo Fonseca nel corso del secondo tempo di, con i rossoneri avanti 3-1 e in superiorità numerica. Entrato per gli ultimi 15? di partita al posto di Alvaro Morata,è diventato a 16 anni e 226 giorni l’esordiente più giovane nella storia deline anche l’italiano più giovane a scendere in campo nella massima competizione europea per il. Quest’ultimo record era detenuto da Moise Kean, che fece il suocon la maglia della Juventus a 16 anni e 268 giorni. Che beffa poi per il giovanissimo attaccante: segna il gol del 4-1 ed esulta in modo sfrenato, ma la rete è annullata per fuorigioco col Var. Che peccato. The youngest Italian player in @history ?##UCL #Semprepic.twitter.