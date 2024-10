Milan-Brugge | Fonseca sostituisce Leao Okafor subito assist e gol Reijnders

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Scelte forti di Pauloin-Club, pagano. Rafael, ammonito per aver allontanato un pallone a inizio secondo tempo, viene sostituito sull’1-1 all’ora di gioco, tra i fischi di San Siro all’indirizzo del portoghese. E il suo sostituto largo a sinistra, Noel, si favedere alla grande: dopo pochi secondi dalla sostituzione, lo svizzero sgasa e salta l’uomo, poi mette palla in mezzo e trova, che segna il 2-1. Non è passato nemmeno un minuto tra il cambio conrichiamato in panchina e il gol condiche aveva preso il suo posto. Qualcosa che nel post partita sarà sicuramente argomento di discussione. E in panchina, come riferisce Sky Sport, non parla e mantiene un atteggiamento di apatia.e golSportFace.