Michael Newman: un eroe di Baywatch e la sua lotta contro il Parkinson

È morto Michael Newman - lo storico bagnino di «Baywatch» aveva 68 anni - In un post su Instagram, Felker, che ha recentemente diretto il documentario After Baywatch: Moment In The Sun, ha affermato: “Pochi di noi sono abbastanza fortunati da avere qualcuno come Mike Newman che entra e cambia loro la vita. Michael Newman ha recitato anche in numerosi spin-off di Baywatch , tra cui Baywatch Hawaii, Baywatch: White Thunder At Glacier Bay e Baywatch Nights. (Metropolitanmagazine.it)

Morto Michael Newman - il bagnino di “Baywatch” aveva 68 anni - Michael Newman, l’attore che ha interpretato il ruolo del bagnino Mike “Newmie” Newman nella celebre serie televisiva ‘Baywatch’, è morto domenica sera all’età di 68 anni. Newman, volto noto per il suo ruolo nella serie cult degli anni ’90, era affetto da morbo di Parkinson, diagnosticatogli 18 anni fa. (Thesocialpost.it)

Michael Newman morto a 67 anni - addio al bagnino star di Baywatch - “Il mio corpo è cambiato così lentamente che non me ne accorgo quasi, eppure mi viene costantemente ricordato che il Parkinson è ormai diventato il centro della mia vita“, aveva osservato durante la promozione di After Baywatch: Moment in the Sun. E sulla sua battaglia contro la malattia aveva aggiunto: “Questa malattia terminale mi ha concesso molto tempo per pensare, cosa che forse non volevo, ... (Lapresse.it)