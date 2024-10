MedFilm Festival, cinque film da non perdere (Di martedì 22 ottobre 2024) La trentesima edizione della manifestazione dal 7 al 17 novembre animerà cinema, musei e biblioteche di Roma Wired.it - MedFilm Festival, cinque film da non perdere Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La trentesima edizione della manifestazione dal 7 al 17 novembre animerà cinema, musei e biblioteche di Roma

MedFilm Festival 2024 : La 30ª Edizione del Festival del Cinema del Mediterraneo - Rashid Masharawi: uno dei registi più influenti del cinema palestinese, presenterà in anteprima italiana Passing Dreams e il film collettivo From Ground Zero, che rappresenterà la Palestina agli Oscar 2025. . Una vetrina internazionale che permette di scoprire le storie e i talenti emergenti di una regione che, seppur complessa e divisa, continua a stupire con la sua straordinaria vitalità ... (Dailyshowmagazine.com)

MedFilm Festival - nuova edizione per il festival del cinema del Mediterraneo che festeggia quest’anno il suo trentennale - Sono trenta gli anni di presenza e programmazione continuativa dell’unico festival in Italia dedicato alle cinematografie del Mediteranneo, fondato e diretto da Ginella Vocca, a riprova dell’attualità e centralità di un’idea positiva di Mediterraneo e delle culture che su di esso si affacciano e viv . (Ilgiornaleditalia.it)

MedFilm Festival - la 30° edizione dal 7 al 17 novembre a Roma - +39 06 85354814 www. Potente per immagini e immaginario, Matteo Garrone crea relazioni vere con le persone e le comunità che racconta: nel suo film, Io capitano, ha parlato con chiarezza del desiderio negato a tanti giovani di viaggiare, riuscendo a incarnare nei suoi personaggi il sogno di una Koiné comune”. (Romadailynews.it)