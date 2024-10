Ilgiorno.it - Marta Cuscunà al Piccolo: "Vi racconto la crisi climatica. Patto fra natura e progresso"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Uno stormo di corvi. Meccanici. Quasi fosse un immaginario hitchcockiano. Ma i pennuti in questo caso sono parecchio sapienti. Osservano il mondo curiosi, un po’ stupiti. Ragionando del difficile rapporto fra uomo e. Corvi parlanti e chiacchierini, come in quel gioco della Settimana Enigmistica. Cui dona vita. Il suo "Corvidae. Sguardi di specie" arriva da stasera alTeatro Studio, dove la performer (e autrice) friulana è artista associata. Progetto che nasce dagli sketch de "La fabbrica del mondo", la trasmissione di Marco Paolini e Telmo Pievani. Dalla tv alla scena. Affidandosi a un teatro visuale divertito, ironico, militante. E agli uccelli post-industriali realizzati da Paola Villani.