Magnin | Inter tra le migliori in Europa Spero in questo!

(Di martedì 22 ottobre 2024) Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal mister Joëlnella conferenza stampa di vigilia del match tra Young Boys e. CONFERENZAALLA VIGILIA DI YOUNG BOYS-L’è molto forte, che gara servirà? Tra lein, dobbiamo essere uniti. Cercheremo di invogliare il pubblico, speriamo in una brutta giornata dell’, esordio in Champions League per lei L’ho conosciuta da giocare, è stata una grande esperienza e adesso come allenatore sono pronto. Sono orgoglioso. Cosa le impressiona dell’? Quello che ha fatto con Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. Sarà bello giocare contro una squadra così, hanno alcuni infortunati ma hanno una rosa incredibile., che è successo dopo la vittoria sul Galatasaray? Meglio che risponda Benito, io sono qui solo da due settimane.