Luna Berlusconi, L’Iconica Opera “Divina” in Mostra a Roma durante la Festa del Cinema (Di martedì 22 ottobre 2024) “Divina”, l’Opera iconica di Luna Berlusconi, verrà presentata giovedì 24 ottobre 2024 a Roma durante la Festa del Cinema, grazie alla Nuova Associazione Via del Babuino, che si impegna a valorizzare la storica via. All’evento, presenzieranno anche volti noti come Gabriel Garko e Anna Safroncik, mentre sarà introdotta la versione NFT dell’Opera, segnando un nuovo passo verso l’arte contemporanea e digitale. Luna Berlusconi, artista dal talento riconosciuto, ha trovato in “Divina” un simbolo di forza e bellezza femminile, affrontando il tema del body shaming e celebrando la diversità. L’Opera non solo rappresenta il suo percorso artistico, ma è anche un tributo alla sua personale lotta contro i pregiudizi legati all’aspetto fisico, portando un messaggio universale contro il bullismo. Dailyshowmagazine.com - Luna Berlusconi, L’Iconica Opera “Divina” in Mostra a Roma durante la Festa del Cinema Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) “”, l’iconica di, verrà presentata giovedì 24 ottobre 2024 aladel, grazie alla Nuova Associazione Via del Babuino, che si impegna a valorizzare la storica via. All’evento, presenzieranno anche volti noti come Gabriel Garko e Anna Safroncik, mentre sarà introdotta la versione NFT dell’, segnando un nuovo passo verso l’arte contemporanea e digitale., artista dal talento riconosciuto, ha trovato in “” un simbolo di forza e bellezza femminile, affrontando il tema del body shaming e celebrando la diversità. L’non solo rappresenta il suo percorso artistico, ma è anche un tributo alla sua personale lotta contro i pregiudizi legati all’aspetto fisico, portando un messaggio universale contro il bullismo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luna Berlusconi presenta a Roma “Divina” - opera digitalizzata da IA - Rientrata in Italia decide di proseguire gli studi artistici a Roma, dove conosce Gino De Dominicis, con cui lavora per gli ultimi sei mesi della vita del maestro. L’evento mette al centro l’Arte e si inserisce in una giornata dedicata alla valorizzazione di via del Babuino, che diventa, per l’occasione, un salotto dove poter ammirare opere esposte lungo la via e incontrare Divina, sia l’opera ... (Ildenaro.it)

Luna Berlusconi al "Gad" - tra opere d'arte che diventano sontuosi oggetti di design - In mostra al Gad di Milano dal 17 ottobre, le opere di Luna Berlusconi, un'artista visionaria che fa dei suoi quadri opere di sontuoso design. (Ilgiornale.it)