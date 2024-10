Ladri scatenati al quartiere Resistenza, cresce la paura: "Un'ondata di furti che non si era mai rilevata negli ultimi 10 anni" (Di martedì 22 ottobre 2024) Ladri in azione nel quartiere Resistenza. Si tratta, spiega il vice coordinatore di quartiere Raffaele Acri, "dell’ennesimo furto con effrazione, l’ultimo di una serie di introduzioni delinquenziali nelle proprietà private nelle ultime settimane, che hanno interessato in precedenza altrettanti Forlitoday.it - Ladri scatenati al quartiere Resistenza, cresce la paura: "Un'ondata di furti che non si era mai rilevata negli ultimi 10 anni" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)in azione nel. Si tratta, spiega il vice coordinatore diRaffaele Acri, "dell’ennesimo furto con effrazione, l’ultimo di una serie di introduzioni delinquenziali nelle proprietà private nelle ultime settimane, che hanno interessato in precedenza altrettanti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Furti d’auto a Roma : ladri investono custode nel quartiere Prati - I malviventi rubano una Toyota Yaris e una Smart, ferito il custode di un garage in viale Angelico. In viale Angelico, i ladri hanno rubato una Toyota Yaris e, nel tentativo di fuggire, hanno investito il custode del garage dove si trovava l’auto. Un altro furto è avvenuto questa settimana in via Casale Strozzi, dove una Smart è stata sottratta. (Romadailynews.it)

Ladri Smurano Cassaforte in Quartiere Residenziale : Famiglia in Casa Durante il Furto - Il furto è avvenuto intorno alle 22, in una zona residenziale che solitamente non è teatro di simili episodi. Oltre all'appartamento della famiglia, è stato visitato anche l'alloggio al secondo piano della stessa palazzina, fortunatamente vuoto al momento dell'irruzione. leggi tutto . In piena notte, mentre erano in casa, dei ladri hanno fatto irruzione nell'appartamento, smurando una cassaforte. (Abruzzo24ore.tv)

"Attenti - ladri in azione". Cittadini esasperati : volantini nel quartiere - Sara Giudici . Noi abbiamo iniziato ad organizzarci per attivare una sorta di controllo di vicinato ma la situazione è talmente critica che abbiamo pensato a quest’iniziativa". E c’è chi ormai ha paura a rientrare a casa". I residenti raccontano diversi episodi: "Più di una volta è capitato che i ladri fossero messi in fuga dal rientro dei proprietari. (Ilgiorno.it)