La Struttura commissariale incontra tecnici comitati e cittadini colpiti dall’alluvione

Giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 17, nell'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, si svolgerà un incontro pubblico tra la Struttura commissariale e alcune categorie professionali come periti e tecnici, i comitati e i cittadini colpiti dall'alluvione di maggio 2023.

Ordinanze e risarcimenti : la struttura commissariale incontra al Villa Romiti i cittadini colpiti dall'alluvione - La struttura commissariale incontra i cittadini colpiti dall'alluvione del maggio 2023. L'appuntamento si svolgerà mercoledì alle 17.30 nel Palazzetto dello Sport di Villa Romiti, in via Sapinia 40. Si tratta di un appuntamento richiesto dalla Struttura di supporto per il Commissario... (Forlitoday.it)

Piani di ricostruzione e rimborsi per l'alluvione : a Faenza l'incontro con la Struttura commissariale - Il personale della Struttura Commissariale, di Invitalia e dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione la prossima settimana incontreranno la popolazione dell’Unione della Romagna Faentina colpita dagli eventi alluvionali del 2023 per facilitare e stimolare la presentazione delle domande sulla... (Ravennatoday.it)

Lunedì arriva la struttura commissariale. Spiegazioni sulla ricostruzione dei privati - Non dovrebbe essere presente il commissario, il generale Figliuolo. Lunedì 21 ottobre, alle 17, nella sala Rossa del Pala De Andrè, la Struttura commissariale incontrerà periti e tecnici, comitati cittadini e cittadini alluvionati di Ravenna per un’ulteriore attività informativa sui temi legati alla ricostruzione privata delle aree alluvionate. (Ilrestodelcarlino.it)