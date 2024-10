Inizia la demolizione del cinema Astoria (Di martedì 22 ottobre 2024) A Belvedere Ostrense è Iniziata ieri la demolizione del cinema Astoria, sulle sue ceneri sorgerà una piazza a cui ancora non è stato assegnato un nome. Un colpo al cuore per tanti belvederesi, perché quel palco, quelle poltroncine, quelle quinte sono state la cornice di tante emozioni vissute tra quelle mura. Cuori palpitanti dietro il sipario, risate fragorose dalla platea, baci furtivi durante la proiezione di un film. Sono solo alcuni dei frammenti di ricordi che affiorano alla mente di quanti ogni giorno passano davanti a quel cinema, un altro pezzo di storia che se ne va. "Nonostante la struttura non sia troppo datata a livello costruttivo, essa verteva da diversi anni in uno stato che l’ha resa inutilizzabile. Ilrestodelcarlino.it - Inizia la demolizione del cinema Astoria Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A Belvedere Ostrense èta ieri ladel, sulle sue ceneri sorgerà una piazza a cui ancora non è stato assegnato un nome. Un colpo al cuore per tanti belvederesi, perché quel palco, quelle poltroncine, quelle quinte sono state la cornice di tante emozioni vissute tra quelle mura. Cuori palpitanti dietro il sipario, risate fragorose dalla platea, baci furtivi durante la proiezione di un film. Sono solo alcuni dei frammenti di ricordi che affiorano alla mente di quanti ogni giorno passano davanti a quel, un altro pezzo di storia che se ne va. "Nonostante la struttura non sia troppo datata a livello costruttivo, essa verteva da diversi anni in uno stato che l’ha resa inutilizzabile.

