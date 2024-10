I terroristi di Hezbollah catturati: «Tangenti a Unifil per usare le basi» (Di martedì 22 ottobre 2024) Clamorose rivelazioni emergono dagli interrogatori dei miliziani. Secche smentite dalla missione .Onu Intanto l’Idf incenerisce 1,5 miliardi nelle disponibilità del Partito di Dio, custoditi in una banca libanese Laverita.info - I terroristi di Hezbollah catturati: «Tangenti a Unifil per usare le basi» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 22 ottobre 2024) Clamorose rivelazioni emergono dagli interrogatori dei miliziani. Secche smentite dalla missione .Onu Intanto l’Idf incenerisce 1,5 miliardi nelle disponibilità del Partito di Dio, custoditi in una banca libanese

