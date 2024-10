I fan dell’Aston Villa adoreranno l’ultimo “messaggio” di Unai Emery prima della sfida con l’UCL (Di martedì 22 ottobre 2024) Sito inglese: Unai Emery ha grandi progetti per il futuro dell’Aston Villa (foto di Morgan Harlow/Getty Images) Unai Emery è stata una rivelazione all’Aston Villa da quando si è trasferito a Villa Park nel 2022 e i fan del club di Birmingham saranno felici di sapere che l’allenatore spagnolo ha piani ancora più grandi per la squadra della Premier League. L’ex allenatore dell’Arsenal ha dato una svolta alla squadra del Villa in difficoltà negli ultimi due anni e ha aiutato il club a fare un enorme passo avanti la scorsa stagione, assicurandosi un posto in Champions League per la stagione 2024/25. Il ritorno dell’Aston Villa nella competizione più importante d’Europa è iniziato alla perfezione con i vincitori del 1982 che si sono assicurati la vittoria nelle prime due partite contro Young Boys e Bayern Monaco. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Sito inglese:ha grandi progetti per il futuro(foto di Morgan Harlow/Getty Images)è stata una rivelazione all’Astonda quando si è trasferito aPark nel 2022 e i fan del club di Birmingham saranno felici di sapere che l’allenatore spagnolo ha piani ancora più grandi per la squadraPremier League. L’ex allenatore dell’Arsenal ha dato una svolta alla squadra delin difficoltà negli ultimi due anni e ha aiutato il club a fare un enorme passo avanti la scorsa stagione, assicurandosi un posto in Champions League per la stagione 2024/25. Il ritornonella competizione più importante d’Europa è iniziato alla perfezione con i vincitori del 1982 che si sono assicurati la vittoria nelle prime due partite contro Young Boys e Bayern Monaco.

Aston Villa - Emery : “Dobbiamo migliorare ogni giorno - il club è sulla stessa linea d’onda” - Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi individualmente e collettivamente. Questa è la cosa più difficile, ma il club è sulla stessa linea d’onda“. . L’anno scorso abbiamo continuato il nostro processo e abbiamo aumentato molto le nostre richieste, ottenendo la Champions League. L’allenatore spagnolo ha poi aggiunto: “A volte si possono avere dei problemi, ma dobbiamo resistere, dobbiamo essere ... (Sportface.it)

Aston Villa-Bayern Monaco (Champions League - 02-10-2024 ore 21 : 00 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Emery non recupera Cash - c’è Peretz nei convocati di Kompany - In ogni caso […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . I villains sono in grande forma ma il pareggio contro l’Ipswich Town nell’ultimo turno ha impedito loro di raggiungere la vetta della Premier League. Fermato per la prima volta in questa stagione nel big match contro il Leverkusen, il Bayern Monaco di Kompany è di scena sul campo dell’Aston Villa di Emery per il secondo turno della ... (Infobetting.com)

