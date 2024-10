Genoa Messias scalda i motori | con la Lazio può rientrare|Serie A

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-22 09:11:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: La sua ultima apparizione in campo risale allo scorso 24 agosto. Seconda giornata di campionato e ilotteneva a Monza la sua fin qui unica in vittoria in questo campionato. Una coincidenza di date che forse non è casuale. La lontananza dal terreno verde di Juniorè probabilmente, tra le tantissime assenze che stanno flagellando la squadra di Alberto Gilardino, quella che più sta facendo sentire il suo peso.Senza il proprio numero 10 i rossoblù hanno perso incisività e imprevedibilità, inanellando una serie negativa i risultati che dura ormai da sei turni. Esattamente da quel ormai lontano giorno di fine agosto. L’esilio forzato del trequartista brasiliano è costato tantissimo al Grifone ma ora pare essere giunto finalmente al termine.