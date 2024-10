Gaza allo stremo l’SOS dell’Unrwa | Non c’è più cibo né acqua E Israele scoperchia la rete di spie dell’Iran

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il personale«non riesce a trovareo assistenza medica». Èlanciato dal capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Philippe Lazzarini. «L’odore della morte è ovunque, mentre i corpi vengono abbandonati sulle strade o sotto le macerie. Le missioni per rimuovere i corpi o fornire assistenza umanitaria vengono negate»,ga descrivendo la situazione nel nord della Striscia. «Le persone qui aspettano solo di morire», ribadisce. Intanto, il bilancio dei feriti nella guerra in corso aha ufficialmente superato la soglia dei 100mila (100.282) e quello delle vittime ha raggiunto quota 42.718. Sono i dati riferiti dal ministero della Sanità dell’organizzazione. «115 persone sono state uccise solo nelle ultime 48 ore.