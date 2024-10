Fabio Schifano, dramma in campo: raccoglie un petardo ed esplode, perde tre dita | Immagini forti (Di martedì 22 ottobre 2024) Si chiama Fabio Schifano ed è un attaccante del KSCT Menen, squadra appartenente alla quarta divisione provinciale C del Belgio. Il giocatore, che ha segnato due gol nel 4-0 all'SK Zillebeke, è finito al centro delle cronache per aver perso tre dita in un tragico incidente. Ha infatti raccolto da terra quello che sembrava un fumogeno lanciato in campo da un tifoso, ma che in realtà si trattava di un potentissimo Cobra 6. Il petardo è esploso mentre lo stava portando fuori dal campo, urto che gli ha così fatto perdere parte delle dita della mano. ovvero un'arma pirotecnica pesante che ha il potere di una bomba a mano. Ebbene il petardo è esploso proprio mentre Schifano lo stava portando fuori. Un episodio che ha fatto subito scattare l'arresto per l'uomo responsabile del lancio di quell'ordigno in campo, un 21enne di Wevelgem che è stato interrogato e poi rilasciato. Liberoquotidiano.it - Fabio Schifano, dramma in campo: raccoglie un petardo ed esplode, perde tre dita | Immagini forti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si chiamaed è un attaccante del KSCT Menen, squadra appartenente alla quarta divisione provinciale C del Belgio. Il giocatore, che ha segnato due gol nel 4-0 all'SK Zillebeke, è finito al centro delle cronache per aver perso trein un tragico incidente. Ha infatti raccolto da terra quello che sembrava un fumogeno lanciato inda un tifoso, ma che in realtà si trattava di un potentissimo Cobra 6. Ilè esploso mentre lo stava portando fuori dal, urto che gli ha così fattore parte delledella mano. ovvero un'arma pirotecnica pesante che ha il potere di una bomba a mano. Ebbene ilè esploso proprio mentrelo stava portando fuori. Un episodio che ha fatto subito scattare l'arresto per l'uomo responsabile del lancio di quell'ordigno in, un 21enne di Wevelgem che è stato interrogato e poi rilasciato.

