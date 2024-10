Elezioni: lo sfottò di Salvini, "Orlando vincerà nella quinta provincia della Liguria" (Di martedì 22 ottobre 2024) "Orlando vincerà nella quinta provincia della Liguria, prenderà la maggioranza assoluta. Ha ascoltato troppo Bennato, la provincia che non c'è". Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti, tornando sulla gaffe dei giorni scorsi del candidato alla presidenza della Genovatoday.it - Elezioni: lo sfottò di Salvini, "Orlando vincerà nella quinta provincia della Liguria" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ", prenderà la maggioranza assoluta. Ha ascoltato troppo Bennato, lache non c'è". Così Matteo, vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti, tornando sulla gaffe dei giorni scorsi del candidato alla presidenza

