Dove c' era l' ingresso dell' Ambrosio apre il famoso fast-food di pollo fritto

Ultimi preparativi in Corso Vittorio, 52. Giovedì 24 ottobre debutterà KFC, il fast-food specializzato nel pollo fritto. L'ingresso sarà proprio dove si trovava quello del Cinema Ambrosio, lo storico cinema di Torino che venne inaugurato nel 1913 e il ristorante sarà nel vecchio atrio.

