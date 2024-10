Diabete, la Regione Siciliana avvia le procedure per l’acquisizione del glucagone spray (Di martedì 22 ottobre 2024) La Regione Siciliana annuncia l’intenzione di avviare le procedure necessarie per l’acquisizione del farmaco Baqsimi, il glucagone in versione spray nasale destinato ai casi di ipoglicemia più gravi. La decisione è stata ufficialmente comunicata dal presidente Renato Schifani in una lettera indirizzata al Ministero della Salute e all’Aifa. Il farmaco, classificato in fascia “C” da circa un anno, è attualmente a carico del paziente. Tuttavia, numerose Regioni, tra cui alcune sottoposte a piano di rientro come la Sicilia, hanno adottato provvedimenti specifici per continuare l’erogazione gratuita del medicinale. Baqsimi, infatti, è considerato indispensabile nel trattamento delle emergenze diabetiche grazie alla sua somministrazione rapida e non invasiva. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Laannuncia l’intenzione dire lenecessarie perdel farmaco Baqsimi, ilin versionenasale destinato ai casi di ipoglicemia più gravi. La decisione è stata ufficialmente comunicata dal presidente Renato Schifani in una lettera indirizzata al Ministero della Salute e all’Aifa. Il farmaco, classificato in fascia “C” da circa un anno, è attualmente a carico del paziente. Tuttavia, numerose Regioni, tra cui alcune sottoposte a piano di rientro come la Sicilia, hanno adottato provvedimenti specifici per continuare l’erogazione gratuita del medicinale. Baqsimi, infatti, è considerato indispensabile nel trattamento delle emergenze diabetiche grazie alla sua somministrazione rapida e non invasiva.

