Conti pubblici | Ricci ' Meloni meno propaganda Paese in sofferenza'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Senza il Pnrr, su cui Lega e FdI votarono contro, il PIL dell'Italia crollerebbe. Meloni, meno propaganda più olio di gomito. Il Paese è in sofferenza. I dati FMI e Confindustria lo confermano". Così l'eurodeputato Pd, Matteo Ricci, sui social.

