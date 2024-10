Calcio: Serie A. Giudice, quattro squalificati per un turno (Di martedì 22 ottobre 2024) Si tratta di Gallo (Lecce), Reijnders (Milan), Romagnoli (Lazio), Duda (Verona). MILANO - Sono quattro, tutti per un turno, i calciatori fermati dal Giudice sportivo in Serie A dopo le gare dell'ultimo turno di campionato. Si tratta di Gallo (Lecce), Reijnders (Milan), Romagnoli (Lazio), Duda (Veron Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Serie A. Giudice, quattro squalificati per un turno Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si tratta di Gallo (Lecce), Reijnders (Milan), Romagnoli (Lazio), Duda (Verona). MILANO - Sono, tutti per un, i calciatori fermati dalsportivo inA dopo le gare dell'ultimodi campionato. Si tratta di Gallo (Lecce), Reijnders (Milan), Romagnoli (Lazio), Duda (Veron

