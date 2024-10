.com - Calcio femminile / Jesina Aurora Under 15, esordio vincente contro il Fortuna Fano: 4-1

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’15 dellaallenata da mister Dottore vince la gara al debutto al San Sebastiano per 4-1 JESI, 22 ottobre 2024 – Ferma l’17 la scena del fine settima scorso per ciò che riguarda ilgiovanileè stato tutto per l’15 dellache al debutto, al San Sebastiano, ha battuto per 4-1 il. Ricordiamo che le altre avversarie dellanella prima fase saranno Ancona Women Respect, Ducato Spoleto, Gualdo,, Nuova Alba, Perugia e Vis Pesaro, Filottranese. Solo la vincitrice di questa prima fase accederà alla seconda fase interregionale, per sognare la qualificazione alle finali nazionali. mister Dottore Per ciò che riguarda la partita per le leoncelle sono andate in rete Giacche’ Bianca, Campanelli, Bacci Giulia e Albanesi Matilde.