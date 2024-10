Cagliari, bambina di un anno e mezzo in carcere con la mamma. “Intervenga la magistratura” (Di martedì 22 ottobre 2024) A lanciare l’allarme l’associazione Socialismo diritti riforme. La donna deve scontare una pena di un anno e otto mesi Repubblica.it - Cagliari, bambina di un anno e mezzo in carcere con la mamma. “Intervenga la magistratura” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A lanciare l’allarme l’associazione Socialismo diritti riforme. La donna deve scontare una pena di une otto mesi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino - Vanoli in conferenza stampa pre Cagliari : «Sosa e Ilic non ci saranno - dobbiamo superare questo momento. Su Nicola e i suoi…» - Paolo Vanoli in conferenza stampa prima di Cagliari Torino, tutta l’intervista del tecnico alla vigilia del match valido per l’ottava giornata di Serie A L’attesa è quasi terminata. Smaltiti gli impegni con le nazionali e la conseguenziale pausa del campionato, domani sera Paolo Vanoli tornerà in campo per l’atteso incontro Cagliari Torino. (Calcionews24.com)

Barella : "Cagliari è il mio sangue - ma l'Inter è nel cuore. I compagni mi fanno sentire Dio. Lo Scudetto contro il Milan? Ecco cosa penso" - A cuore aperto. Nicolò Barella, centrocampista dell`Inter di Simone Inzaghi e perno della Nazionale italiana guidata dal commissario tecnico... (Calciomercato.com)

Cagliari - Giulini : «Corsa salvezza complicata - le neopromosse quest’anno sono diverse…» - Le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, sulla corsa salvezza che sta coinvolgendo il club rossoblù. I dettagli Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato durante la durante Sport Business Talk della corsa salvezza in Serie A. LOTTA SALVEZZA – «Ci siamo ritirati su nelle ultime due gare, riprendendoci quei punti che avevamo lasciato per […]. (Calcionews24.com)