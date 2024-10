Calciomercato.it - Caccia al vice Vlahovic, è l’ultima idea per gennaio: ecco perché

(Di martedì 22 ottobre 2024) Juventus, èal: è luiper il mercato diUna coperta piuttosto corta e una situazione che si è complicata ulteriormente a causa degli infortuni. Diverse sono e sono state le defezioni in casa Juventus per quanto riguarda l’attacco e il club bianconero sta ragionando attentamente a possibili rinforzi offensivi a. Dusan(LaPresse) -Calciomercato.itDusanè al momento l’unica soluzione come prima punta per Thiago Motta: Milik, la prima alternativa, è fermo per un infortunio al ginocchio, mentre l’altra opzione potrebbe al momento essere quella di adattare un’ala come Nico Gonzalez o Weah, anche se in questo caso un esperimento è già stato fatto e si può dire che non è stato certamente ben riuscito.