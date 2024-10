Bruce Springsteen e Obama con Harris giovedì ad Atlanta (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche Bruce Springsteen fa campagna per Kamala Harris, dopo averle dato il suo endorsement: giovedi' comparira' con lei e Barack Obama in un comizio ad Atlanta, mentre il 28 ottobre si unira' nuovamente all'ex presidente ad un evento elettorale a Filadelfia. Lo scrive il Wall Street Journal. Quotidiano.net - Bruce Springsteen e Obama con Harris giovedì ad Atlanta Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Anchefa campagna per Kamala, dopo averle dato il suo endorsement: giovedi' comparira' con lei e Barackin un comizio ad, mentre il 28 ottobre si unira' nuovamente all'ex presidente ad un evento elettorale a Filadelfia. Lo scrive il Wall Street Journal.

