Ilgiorno.it - Bonus facciate farlocco. Truffa da mezzo milione

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’azienda informatica con sede a Busto Arsizio aveva richiesto agevolazioni fiscali per lavori mai eseguiti su un edificio “fantasma“ nel comune di Capua, in Campania. I finanzieri di Busto Arsizio hanno scoperto la, denunciato il legale rappresentante della società ed eseguito un sequestro preventivo pari a 500mila euro. Da tempo, su impulso della Procura di Busto Arsizio, è stato istituito un tavolo tecnico antievasione con la partecipazione della guardia di finanza, dell’Agenzia delle Entrate e della direzione provinciale dell’Inps di Varese. In quella sede, valorizzando il patrimonio informativo contenuto nelle numerose banche dati fiscali, previdenziali, valutarie e di polizia in uso alla Finanza, è stata elaborata un’analisi deiedilizi che hanno riguardato la provincia di Varese, denominatadi facciata.